Трансфер становится все более реальным

Переход Виталия Миколенко в Эвертон становится все более реальным. Информацию о трансфере подтвердил один из самых авторитетных инсайдеров Европы из Италии Фабрицио Романо.

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Он на своей странице в твиттере написал о переходе украинского защитника Динамо в АПЛ. По его информации, футболист уже проходит медосмотр в английском клубе.

Все детали контракта уже согласованы. По слухам СМИ, "ириски" готовы заплатить Динамо более 20 миллионов евро, а точнее 21 – 23 миллиона.

Миколенко переходит в топ-чемпионат

О потенциальном трансфере Миколенко в Европу стало известно 14 декабря. Но клуба, куда может перейти защитник сборной Украины, не сообщили. В Динамо не опровергли и не подтвердили информацию.

Вроде киевский клуб уже нашел замену на фланге обороны. "Бело-синие" могут усилить свой состав игроком Днепра-1 Владиславом Дубинчаком.

К вниманию. По данным портала Transfermarkt, стоимость Миколенко составляет 17 миллионов евро. Его контракт с Динамо рассчитан до конца сентября 2025 года.

Карьера Миколенко в Динамо