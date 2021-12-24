Во время беседы с журналистами у испанского специалиста поинтересовались, какой будет дальнейшая судьба француза Люки Диня в случае появления в команде Миколенко. Тот проигнорировал украинца и лишь сделал комплимент своему нынешнему подопечному.
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"Не знаю, что произойдет перед матчем, но сейчас он в составе. Хочу внести ясность – Динь с самого начала был ключевым игроком для нас. Это важный игрок, он много работает во время матчей и тренировок. Люка – наш игрок", – заявил Бенитес.
Что известно о переходе Миколенко
- Впервые информация о переходе Миколенко в АПЛ появилась 14 декабря. 22-летний защитник всю свою карьеру отдал Динамо. Теперь Миколенко ждет новый чемпионат и команда. Новым клубом станет английский Эвертон.
- Ранее сообщалось, что футболист подпишет 5-летнее соглашение с "ирисками", прошел медосмотр, а его трансфер уже завершен.
- По предварительным данным, за Миколенко "ириски" заплатят чемпионам Украины около 20 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена несколькими платежами в течение трех лет. Еще два миллиона киевляне получат как бонусы, если английская карьера Виталия сложится удачно.
- Главный тренер Динамо Мирча Луческу уже подтвердил, что "бело-синие" продают одного из своих футболистов. Но он не назвал фамилию игрока.