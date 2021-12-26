Із відпустки у спекотний бій в АПЛ
Все більше ЗМІ повідомляє про завершений перехід Віталія Миколенка в Евертон. Тепер приєдналась вже англійська преса.
Варте уваги Ексзахисник Динамо розповів, хто з гравців допоможе Миколенку адаптуватись в АПЛ
Повідомляють, що захиснику Динамо не прийдеться довго здобувати довіру головного тренера "ірисок" Рафаеля Бенітеса. Відразу після свого переїзду в Англію футболіст може отримати місце у стартовому складі команди.
Евертон відчуває великі кадрові втрати через різні причини. Люка Дінь пропустив останні матчі через конфлікт із наставником. Гравець й взагалі може покинути команду найближчим часом.
Бен Годфрі, який закривав позицію лівого захисника, проявив себе не найкращим чином. Тому Бенітес може одразу кинути "у вогонь" АПЛ 22-річного оборонця збірної України.
"Іриски" після 17 турів посідає аж 14 місце у таблиці АПЛ, маючи у своєму доробку 19 очок. У 2021 році на Евертон чекає ще один матч проти Ньюкасла.
Що відомо про трансфер Миколенка
- 14 грудня вперше з'явилась інформація про перехід Миколенка в АПЛ. 22-річний захисник вперше може покинути Україну.
- Буцімто оборонець пройшов медогляд, а його трансфер вже завершений. Віталій підпише з Евертоном 5-річний контракт.
- Англійський клуб готовий заплатити за перехід 21 – 23 мільйони євро. Це навіть більше, ніж хотіло виручити за гравця Динамо.
- Головний тренер киян Мірча Луческу вже підтвердив, що "біло-сині" продають одного зі своїх футболістів. Румун вже знайшов заміну Миколенку на лівому фланзі оборони.
- Повідомлялось, що на Миколенка претендував не лише Евертон. У попередні роки Ліверпуль та Манчестер Юнайтед теж цікавились динамівцем.
- Тренер Евертона неоднозначно прокоментував потенційний перехід Миколенка.