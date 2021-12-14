Киевляне могут потерять лидера
22-летний защитник может покинуть украинский чемпионат. По информации издания, уже в ближайшие дни Динамо оформит переход Виталия Миколенко в иностранную команду.
Кстати Динамо узнало соперника в стыковых матчах Юношеской лиги УЕФА
Пока не сообщается, какой клуб станет новым домом для футболиста сборной Украины. Известно только, что это будет известный клуб из Европы. Переговоры уже подходят к завершению. Стороны обсуждают последние детали контракта.
Напомним, что Динамо мировой 1:1 с Зарей завершило для себя первую часть сезона. Подопечные Мирчи Луческу идут вторыми, уступая только лидеру таблицы УПЛ Шахтеру. Отставание от "горняков" составляет два очка.
Карьера Миколенко в Динамо
- Виталий Миколенко – воспитанник киевского Динамо. Защитник на протяжении всей карьеры выступал только в бело-синей футболке.
- В 2017 году впервые был переведен в основную команду "Динамо".
- Своей игрой заслужил не только стабильное место в основе, но и вызов в сборную Украины.
- В сезоне-2021/2022 сыграл за киевский клуб в 21 поединке, в котором совершил 3 ассиста.