Лига чемпионов: "Динамо" узнало соперника в 3-м раунде квалификации
31 августа состоялась жеребьевка в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Своего соперника узнало киевское "Динамо".
В третьем квалификационном раунде соперником "Динамо" стал нидерландский АЗ Алкмар. Об этом сообщает 24 канал.
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Противостояние 3-го квалифай-раунда будет состоять из одного матча. Игра пройдет на поле "Динамо".
Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 15/16 сентября.
Что дальше
Победитель 3-го квалификационного раунда выйдет в плей-офф – последний этап борьбы за выход в групповой этап.
Жеребьевка плей-офф пройдет во вторник, 1 сентября.
На этом этапе противостояние традиционно будет состоять из двух поединков. Дата поединков плей-офф – 22/23 и 29/30 сентября.
Барьер "Динамо"
- Три последних сезона "Динамо" также начинало выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.
- Дважды киевляне прекращали свое выступление в самом престижном еврокубке после этой стадии. В сезоне 2017/2018 "бело-синие" вылетели от швейцарского "Янг Бойз".
- В сезоне 2019/2020 года "Динамо" не прошло бельгийский "Брюгге".
- Еще один раз динамовцы преодолели третий раунд квалификации, в сезоне-2018/2019 обыграв чешскую "Славию". Затем "Динамо" не попало в групповой турнир, потерпев поражение от "Аякса".