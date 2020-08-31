31 августа состоялась жеребьевка в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Своего соперника узнало киевское "Динамо".

В третьем квалификационном раунде соперником "Динамо" стал нидерландский АЗ Алкмар. Об этом сообщает 24 канал.

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Противостояние 3-го квалифай-раунда будет состоять из одного матча. Игра пройдет на поле "Динамо".

Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 15/16 сентября.

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Победитель 3-го квалификационного раунда выйдет в плей-офф – последний этап борьбы за выход в групповой этап.

Жеребьевка плей-офф пройдет во вторник, 1 сентября.

На этом этапе противостояние традиционно будет состоять из двух поединков. Дата поединков плей-офф – 22/23 и 29/30 сентября.

Барьер "Динамо"