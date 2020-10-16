Боксерський бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом пройде без вболівальників. Поєдинок зможуть відвідати тільки наближені до боксерів люди.

Хто відвідає бій Ломаченко – Лопес

Про те, що бій між володарем титулів WBA, WBO і WBC Ломаченком і чемпіоном IBF Лопесом пройде з обмеженою кількістю глядачів, повідомляє ESPN.

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Повідомляється, що на бій пропустять лише родичів та обраних друзів боксерів. Всі вони пройдуть тест на коронавірус.

Чи є обмеження щодо кількості людей на трибунах – не повідомляється. Зазначимо, що раніше була інформація, що на бій Ломаченко – Лопес буде допущено до 250 глядачів.