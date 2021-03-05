Украинский боксер Сергей Богачук 5 марта проиграл бой за титул чемпиона WBC Continental Americas во втором полусреднем весе против Брэндона Адамса.

Наш соотечественник, который раньше не знал поражений на профи-ринге, был фаворитом в поединке.

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Как прошел бой

Поединок начался ожидаемо для Богачука, у которого проблемы в защите. Сергей часто пропускал встречные удары, но всегда пытался возвращать сопернику.

Начиная с третьего раунда Богачук стал наращивать свое преимущество. К тому же американца лишили одного очка за удар ниже пояса.

Раунд за раундом постоянно прессингуя украинец забирал в свою копилку, пока в восьмом не пропустил встречный боковой. Сергей поплыл и сразу же был добит. Финальным ударом стал левый апперкот, после которого боксер из Винницы упал на ринг – нокаут.

Видео нокаута в бою Сергей Богачук – Брэндон Адамс

2 rounds to go, Bohachuk was winning the fight and then "The Cannon" Adams ... #boxing #BohachukAdams pic.twitter.com/HipkLJLTIX — przemek garczarczyk (@garnekmedia) March 5, 2021

Важно! На момент остановки боя украинский боксер вел на судейских записках со счетом 69-63, 68-64, 68-64.