Украинский боксер Богачук потерпел сенсационное первое поражение жестоким нокаутом: видео
Украинский боксер Сергей Богачук 5 марта проиграл бой за титул чемпиона WBC Continental Americas во втором полусреднем весе против Брэндона Адамса.
Источник:24 канал
Наш соотечественник, который раньше не знал поражений на профи-ринге, был фаворитом в поединке.
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Как прошел бой
Поединок начался ожидаемо для Богачука, у которого проблемы в защите. Сергей часто пропускал встречные удары, но всегда пытался возвращать сопернику.
Начиная с третьего раунда Богачук стал наращивать свое преимущество. К тому же американца лишили одного очка за удар ниже пояса.
Раунд за раундом постоянно прессингуя украинец забирал в свою копилку, пока в восьмом не пропустил встречный боковой. Сергей поплыл и сразу же был добит. Финальным ударом стал левый апперкот, после которого боксер из Винницы упал на ринг – нокаут.
Видео нокаута в бою Сергей Богачук – Брэндон Адамс
- Для 25-летнего Богачука это поражение стало первым в карьере после 18 досрочных побед. До поединка с Адамсом Сергей нокаутировал мексиканца Алехандро Давила в шестом раунде.
- Сначала Богачук и Адамс должны были подраться еще в декабре, но бой перенесли из-за болезни украинца.
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