Бегство из сборной

Новый виток противостояния между Федерацией хоккея Украины и некоторыми клубами возник 11 ноября. Именно в этот день состоялось заседание общего собрания Украинской хоккейной лиги. Но оно фактически было сорвано, когда представители некоторых клубов покинули заседание. Все это произошло под руководством почетного президента Донбасса Бориса Колесникова. Он свое решение объяснил тем, что сейчас идет судебное разбирательство о законности принятия Федерации хоккея Украины в состав учредителей УХЛ.

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В этот же день сборная Украины по хоккею находилась на сборах в Венгрии, где готовилась к участию в международном турнире. И семь игроков Донбасса получили сообщение покинуть расположение сборной и вернуться в Украину. Такое же сообщение получили и игроки фарм-клуба Донбасса Молодая Гвардия, которые в то время находились в молодежной и юношеской сборной Украины.

Покинули расположение национальной сборной шесть игроков Донбасса (Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейков, Виктор Захаров, Александр Пересунько, Никита Буценко и Илья Коренчук) и еще один хоккеист Краматорска (Павел Таран). В то же время отказался это сделать Виталий Лялька. После этого Донбасс в этот же день расторг с ним соглашение.

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Сборная Украины оказалась в критической ситуации. Поэтому в ряды команды были вызваны семь игроков, которые имеют российское гражданство. Они могут получить украинское гражданство и выступать за сборную Украины.

Дисквалификация хоккеистов

16 ноября дисциплинарный комитет ФХУ решил временно отстранить семерых хоккеистов, которые самовольно покинули ряды национальной сборной.

Рассматривалось также наказание и в отношении игроков молодежной и юношеской сборной из клуба Молодая Гвардия, но решили на время расследования не применять к ним санкции. Свое решение обосновали тем, что "решение парни могли принимать под давлением, что, учитывая возраст юных спортсменов, может считаться серьезным смягчающим обстоятельством".

Новая лига и судебные иски

В этот же день в Украине была создана новая хоккейная Суперлига. Основателями стали шесть клубов, в том числе Донбасс и Краматорск, чьи игроки были дисквалифицированы.

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Также 16 ноября был сыгран матч регулярного чемпионата УХЛ, в котором Сокол обыграл Краматорск. За гостей сыграл Павел Таран, хотя арбитр матча предупреждал о его дисквалификации. ФХУ после этого случая засчитало Краматорску техническое поражение.

17 ноября Донбасс направил обращение в ФХУ по поводу дисквалификации своих игроков. В заявлении клуба говорится, что дисквалификация "нарушает трудовое законодательство Украины", ведь хоккеисты – работники хоккейного клуба и получают зарплату за участие в матчах чемпионата Украины. ФХУ "вмешивается в хозяйственную деятельность клуба и трудовые отношения хоккеистов и клуба, а также лишает игроков их конституционного права на труд".

Также представители клуба потребовали предоставить решение дисциплинарного комитета ФХУ в полном объеме "для обращения в суд для привлечения должностных лиц ФХУ к ответственности".

Через несколько часов аналогичное обращение опубликовал и Краматорск.

17 ноября Донбасс сыграл матч против Днепра, выпустив на лед дисквалифицированных хоккеистов. Команда победила, но в ФХУ заявили, что Донбасс будет наказан техническим поражением. А также пригрозили, что в случае повторных нарушений клуб будет снят с чемпионата.

18 ноября Донбасс заявил, что подал судебные иски касательно действий федерации хоккея Украины.