Конфликт между Федерацией и Колесниковым

12 и 13 ноября сборная Украины по хоккею сыграет на товарищеском турнире в Венгрии – Мемориале Тамаша Шаркози. После сборов в Украине, команда 10 ноября отправилась в Будапешт. Всего в заявке было 22 хоккеиста. Семеро из них представляли Донбасс, почетным президентом которого является Борис Колесников.

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Однако 11 ноября заседание общего собрания Украинской хоккейной лиги было сорвано из-за конфликта между Колесниковым и Федерацией хоккея Украины.

После этого хоккеисты Донбасса получили сообщение от клуба покинуть расположение сборной и вернуться в Украину. Сделали это шесть игроков – защитники Филипп Пангелов-Юлдашев и Виталий Андрейкив, нападающие Никита Буценко, Илья Коренчук, Виктор Захаров и Александр Пересунько. Также покинул расположение сборной и нападающий Краматорска Павел Таран.

Единственным игроком Донбасса, который остался в сборной, стал Виталий Лялька. В тот же день клуб расторг с ним соглашение.

Таким образом в рядах сборной Украины осталось 14 хоккеистов. Учитывая, что этого мало, тренерский штаб во главе с Вадимом Шахрайчуком и Константином Симчуком решили обратиться за помощью к киевскому Соколу.

Россияне в составе сборной Украины

Откликнулись семеро игроков. Это защитники Егор Мажуга, Михаил Рыбалко и Андрей Алексеев, нападающие Егор Кузьменко, Антон Рубан, Александр Павленко и Андрей Смирнов. Стоит отметить, что все они имеют российское гражданство.

В сообщении Федерации хоккея Украины указывают, что эти хоккеисты "имеют украинские корни и хотят принять гражданство нашего государства". При этом Михаил Рыбалко и Егор Кузьменко родились в Москве, Егор Мажуга и Антон Рубан – из Омска, Андрей Алексеев – из Казани, а Андрей Смирнов – из Воскресенска. Александр Павленко официально родился в молдавском Кишиневе, но тоже имеет российское гражданство.

Привлечение всех этих хоккеистов в ряды сборной мы рассматривали в перспективе. Но оказавшись в патовой ситуации, позвали ребят, которые имеют большое желание играть за нашу национальную команду уже сейчас,

– рассказал Вадим Шахрайчук.

Не все смогут помочь

Уже в апреле сборная Украины сыграет на Чемпионате мира в дивизионе 1В. Однако не все из этих игроков, которые прибыли в сборную Украины, смогут выступить на этом турнире. Все из-за необходимости получить разрешение представлять Украину на международной арене в официальных матчах. Шанс сыграть будут иметь только Павленко, Кузьменко и Рубан, которые отвечают необходимым требованиям.