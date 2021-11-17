Несмотря на дисквалификацию, все 6 хоккеистов (Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейкив, Виктор Захаров, Александр Пересунько, Никита Буценко и Илья Коренчук) вышли на игру с Днепром.

К слову Раскол в хоккейном чемпионате Украины – шесть клубов создали собственную лигу

Ранее ФХУ присудила Краматорску техническое поражение за матч с Соколом, потому что на лед вышел Павел Таран, которого также дисквалифицировали.

Что известно о скандале в украинском хоккее?