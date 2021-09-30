Известного как одного из соавторов документальной ленты Uke Евгения Колычева отстранили от должности генерального меденжера ООО "УХЛ" из-за профнепригодности. Среди прочего, уже экс-главу Лиги обвинили в сознательном раздувании расистского скандала, который случился во время матча чемпионата УХЛ Кременчук – Донбасс 26 сентября. Точнее, эти события переполнили чашу терпения руководства Федерации хоккея Украины и владельцев клубов. Претензий к деятельности Колычева хватало и без того.

Обратите внимание! Хоккеист Денискин дисквалифицирован на 3 матча за расизм: Донбасс недоволен решением

Завязка

Инцидент расистского характера произошел на 36-й минуте игры, когда нападающий хозяев Андрей Денискин сразу после драки с форвардом соперников Никитой Буценко имитировал, как очищает и поедает банан. Комментатор Александр Сукманский на телеканале Xsport сразу же в прямом эфире обвинил Денискина в расизме и выразил надежду, что хоккеист будет наказан. Все потому, что жестикулировал Андрей всторону афроамериканского защитника Донбасса Джейлена Смерека.

Еще длился третий период встречи, а запись со скандальным эпизодом уже была размещена на официальном сайте УХЛ, сайте телеканала Xsport, других СМИ. Кроме того, молниеносно вырезанное видео со скоростью света разлетелось по самым популярным хоккейным пабликам мира в разных соцсетях.

Дальше – больше. На инстаграм-странице Смерека появилось сообщение ультимативного характера о том, что игрок отказывается выходить на лед до тех пор, пока Денискин не будет "отлучен от соревнований и исключен из чемпионата". Когда же дисциплинарный комитет ФХУ вынес максимально возможное согласно собственному регламенту наказание – 3 матча дисквалификации и 10 поединков условно с правом откупа – упоминавшиеся уже СМИ вместе с официальным сайтом УХЛ распространили письмо, подписанное четырьмя клубами – Донбасс, Мариуполь, Краматорск и Белый Барс.

После этого в соцсетях клуба Донбасс одно за другим начали выныривать видео с обращениями хоккеистов донецкой команды к ФХУ с требованием наказать Денискина жестче. Высказывались исключительно кандидаты в сборную Украины – Александр Пересунько, Виктор Захаров, Филипп Пангелов-Юлдашев и Феликс Морозов. Самое интересное, что весной они были в числе девяти хоккеистов Донбасса, которые проигнорировали вызов наставника национальной команды Вадима Шахрайчука и не помогли команде на турнире в Словении. За этот демарш ФХУ ни одного причастного не наказала.

"Разбор полетов"

Собственно, на фоне этого скандала терпение большинства участников и организаторов национального чемпионата по хоккею лопнуло. По инициативе президента ФХУ Георгия Зубко сегодня, 30 сентября, состоялось собрание представителей клубов, на котором был принят ряд революционных решений. Заметим, что кроме руководства федерации, вживую на встрече присутствовали представители клубов Кременчуг и киевского Сокола. Представители херсонского Днепра, Харьковского Рулав Одда и Мариуполя принимали участие в дискуссии в онлайн-режиме. Собственно, через Zoom на связь вышел и сам генменеджер ООО "УХЛ" Евгений Колычев. Вопрос о его увольнении выставил на повестку дня лично Георгий Зубко. Среди причин, побудивших к такому шагу, глава ФХУ назвал "распространение оценочных суждений, которые наносят вред репутации хоккея Украины" и "препятствование переговорам с потенциальным титульным партнером ООО "УХЛ", в результате чего с ним не был заключен договор о сотрудничестве".

Вы – генеральный менеджер или сплетник? – обратился к Колычеву владелец клуба "Кременчуг" Сергей Мазур. – Согласно уставу УХЛ, все клубы имеют равные права. Однако вы работаете в интересах только одного клуба. Почему сайт лиги позволил себе прямые обвинения в адрес нашего игрока, не разбираясь, что было на самом деле? Почему учтена позиция только одной стороны? Потому что, видимо, жесту Денискина что-то предшествовало? Андрей четыре года выступал в США и хорошо знает английский. Денискина задело, что игрок "Донбасса" назвал его "белоснежкой". Я не говорю, что Андрей отреагировал правильно. Но хочу, чтобы учитывалось мнение обеих сторон. Вместо того, по моей информации, вы, Евгений, будучи руководителем Лиги, распространяли видео и скриншоты скандального эпизода по федерациям и спортшколам, подчеркивая, что виноват лишь наш хоккеист.

После того, как Колычев отверг эти обвинения, Сергей Мазур спросил: "Вы как генеральный менеджер не контролируете, что появляется на официальном сайте лиги?"

Зато вице-президента киевского Сокола Вячеслав Лецкан также возмутили обвинения в адрес ФХУ относительно недостаточной жесткости наказания для Денискина. "Вы знакомы с регламентом, согласно которому выносилось максимальное наказание? – переспросил Вячеслав Львович. – УХЛ – закрытый клуб, но получается, что единственный канал-транслятор манипулирует общественным сознанием. Комментатор не знает номеров игроков, но позволяет себе оценочные суждения относительно жестов хоккеистов. А после того, до вынесения официального вердикта, распространяется информация, которая больно бьет по репутации нашего хоккея".

Четких ответов на эти вопросы у Евгения Колычева не было. Он лишь заметил, что не отвечает за слова комментатора.

После того Вячеслав Лецкан сменил тему и перевел дискуссию в финансовую плоскость:

Накануне старта чемпионата Федерация хоккея Украины задекларировала, что все клубы не будут платить членских взносов (300 тысяч гривен на сезон – ред. авт.) и не потрачены на организацию и проведение телетрансляций. ФХУ нашла титульного спонсора, который бы погасил эти расходы. Однако переговоры были сорваны в частности по Вашей как генерального менеджера вине. Почему вы заставляете тратить нас больше?

Евгений Колычев заявил, что прав на получение статуса титульного спонсора бетинговой компании, о которой шла речь, не делегировали четыре клуба. Это возмутило Сергея Мазура: "Во-первых, мне известно, что Краматорск и Мариуполь до последнего были готовы на такие условия. Во-вторых, кто интересовался нашим мнением, когда ООО "УХЛ" самостоятельно, без участия представителей клубов определила титульным спонсором другую бетінгову компанию? Нас тогда поставили перед фактом".

Генеральный менеджер Колычев лишь пожал плечами, мол, на этом посту он лишь с августа этого года и отвечать за действия предшественников не может.

Дмитрий Христич / Фото Xsport

Вердикт

На том дискуссия была завершена, и Георгий Зубко предложил перейти к голосованию. Поскольку федерация хоккея Украины летом получила на уровне с ООО "УХЛ" статус совладельца Лиги с долей 50%, доля господина Колычева выглядела более верной. Для его увольнения было достаточно, чтобы кроме главы ФХУ решение поддержал один участник голосования. Им стал Сергей Мазур.

Ваша, Евгений, прямая ангажированность некоторыми клубами, сорванные маркетинговые переговоры не дают нам возможности продолжить сотрудничество. Больше так не будет. Все клубы будут иметь равные права,

– подытожил Георгий Зубко.

Замена Колычеву была предложена сразу в лице выдающегося хоккеиста Дмитрия Христича. Участники собрания проголосовали об избрании лучшего украинского бомбардира в НХЛ на должность исполняющего обязанности генерального менеджера УХЛ. Однако было бы наивным надеяться, что градус напряжения в украинском хоккее после нынешних изменений спадет.

Дальше обязательно будет. Следим.