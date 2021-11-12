Журналист Вадим Плачинда сообщил, что руководство Донбасса приказало игрокам национальной команды вернуться в расположение клуба. Туда дончане делегировали семь хоккеистов.

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Федерация хоккея Украины через несколько часов на официальном сайте подтвердила информацию об отзыве игроков Донбасса из состава национальной сборной. Как говорится в сообщении ФХУ, игроки провели тренировку, вернулись в гостиницу и заявили, что едут обратно в Украину.

"Я не вправе осуждать тех игроков, которые нас покинули. Испытания деньгами выдержат не все. Чтобы отстоять свою позицию в этих обстоятельствах, надо иметь, как сейчас модного говорить, "стальные яйца". Но ничего катастрофического не произошло", – заявил тренер Вадим. Шахрайчук.

Только один хоккеист Донбасса отказался покинуть национальную сборную Украины. Им стал Виталий Лялька, с которым клуб сразу расторг соглашение.

Почему Колесников так поступил

По информации журналиста, решение о вызове хоккеистов было принято президентом Донбасса Борисом Колесниковым. Произошло это после заседания общего собрания УХЛ, где присутствовали представители федерации хоккея Украины.

В федерации хоккея подчеркнули, что президент Донбасса во время заседания пытался навязать участникам УХЛ "свое видение процесса развития организации". После этого в процессе заседания Колесников покинул заседание общего собрания.

ФХУ сообщила, что через полчаса после окончания заседания общего собрания УХЛ хоккеисты Донбасса, а также Молодой Гвардии (фарм-клуба Донбасса) обратились к главному тренеру Украины U18, известив о приказе от руководства клуба покинуть расположение юношеской сборной. После этого появилась информация о вызове хоккеистов взрослой команды.