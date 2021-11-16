Отстранение хоккеистов

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины временно отстранил семерых хоккеистов, которые самовольно покинули ряды национальной сборной. Речь идет о шести игроках Донбасса и еще одном хоккеисте Краматорска.

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Они вместе с национальной командой отправились в Будапешт. Но после конфликта почетного президента Донбасса Бориса Колесникова с ФХУ получили сообщение покинуть расположение команды и вернуться в Украину.

Единственный игрок Донбасса, который не выполнил это решение, – Виталий Лялька. В этот же день клуб расторг с ним соглашение.

Вместо хоккеистов, покинувших сборную, в команду вызвали семерых игроков киевского Сокола. Но у всех у них – российское гражданство.

Кого отстранили

Под санкции попали Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейкив, Виктор Захаров, Александр Пересунько, Никита Буценко и Илья Коренчук, а также Павел Таран.

Они не имеют права выходить на лед на каких-либо официальных соревнованиях до тех пор, пока будут рассматриваться открытые ФХУ производства. Их обвиняют в срыве подготовки национальных сборных к Чемпионату мира 2022 в дивизионе 1В.

При этом в дисциплинарном комитете решили не применять предыдущие санкции к юношам из клубов Донбасс и Молодая гвардия, которые тоже покинули ряды сборных U-18 и U-20 до момента завершения расследования.

"Дисциплинарный комитет учел, что решение ребята могли принимать под давлением, что, учитывая возраст юных спортсменов, может считаться серьезным смягчающим обстоятельством", – заявили в ФХУ.