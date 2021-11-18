Втеча зі збірної

Новий виток протистояння між Федерацією хокею України та деякими клубами виник 11 листопада. Саме в цей день відбулося засідання загальних зборів Української хокейної ліги. Але воно фактично було зірвано, коли представники деяких клубів покинули засідання. Все це сталося під проводом почесного президента Донбасу Бориса Колеснікова. Він своє рішення пояснив тим, що зараз триває судовий розгляд щодо законності прийняти Федерації хокею України у склад засновників УХЛ.

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В цей же день збірна України з хокею перебувала на зборах в Угорщині, де готувалася до участі в міжнародному турнірі. Та сім гравців Донбасу отримали повідомлення покинути розташування збірної та повернутися до України. Таке ж повідомлення отримали й гравці фарм-клубу Донбасу Молода Гвардія, які на той час перебували у молодіжній та юнацькій збірній України.

Покинули розташування національної збірної шість гравців Донбасу (Пилип Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрейків, Віктор Захаров, Олександр Пересунько, Микита Буценко та Ілля Коренчук) та ще один хокеїст Краматорська (Павло Таран). Натомість відмовився це зробити Віталій Лялька. Після цього Донбас в цей же день розірвав з ним угоду.

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Збірна України опинилися в критичній ситуації. Тому до лав команди було викликано семеро гравців, які мають російське громадянство. Невдовзі вони можуть отримати українське громадянство та виступати за збірну України.

Дискваліфікація хокеїстів

16 листопада дисциплінарний комітет ФХУ вирішив тимчасово відсторонив сімох хокеїстів, які самовільно залишили лави національної збірної.

Розглядалося також покарання і до гравців молодіжної та юнацької збірної з клубу Молода Гвардія, але вирішили на час розслідування не застосовувати до них санкцій. Своє рішення обгрунтували тим, що "рішення хлопці могли приймати під тиском, що, враховуючи вік юних спортовців, може вважатися серйозною пом’якшуючою обставиною".

Нова ліга та судові позови

В той же день в Україні була створена нова хокейна Суперліга. До засновників увійшло шість клубів, у тому числі Донбас та Краматорськ, чиї гравці були дискваліфіковані.

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Також 16 листопада був зіграний матч регулярного чемпіонату УХЛ, в якому Сокіл обіграв Краматорськ. За гостей зіграв Павло Таран, хоча арбітр матчу попереджав про його дискваліфікацію. ФХУ після цього випадку зарахувало Краматорську технічну поразку.

17 листопада Донбас направив звернення до ФХУ щодо дискваліфікації своїх гравців. В заяві клубу йдеться, що дискваліфікація "порушує трудове законодавство України", адже хокеїсти є працівниками хокейного клубу та отримують зарплату за участь в матчах чемпіонату України. Натомість ФХУ "втручається у господарську діяльність клубу та трудові відносини хокеїстів та клубу, а також позбавляє гравців їх конституційного права на працю".

Також представники клубу висунули вимогу надати рішення дисциплінарного комітету ФХУ у повному обсязі "для звернення до суду для притягнення посадових осіб ФХУ до відповідальності".

За декілька годин аналогічне звернення опублікував і Краматорськ.

17 листопада Донбас зіграв матч проти Дніпра, випустивши на лід хокеїстів, які були дискваліфіковані. Команда перемогла, але в ФХУ заявили, що Донбас буде покараний технічною поразкою. А також пригрозили, що у випадку повторних порушень, клуб буде знятий з чемпіонату.

18 листопада Донбас заявив, що подав судові позови щодо дій федерації хокею України.