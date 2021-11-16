Новый турнир
Основателями хоккейной Суперлиги стали шесть клубов:
- Белый Барс (Белая Церковь)
- Динамо (Харьков)
- Донбасс (Донецк)
- Краматорск
- Мариуполь
- Молодая Гвардия (Дружковка).
При этом четыре из них до этого выступали в Украинской хоккейной лиге – это Белый Барс, Донбасс, Краматорск и Мариуполь. Молодая гвардия – это молодежная команда Донбасса.
Дисквалификация игроков
О создании нового чемпионата стало известно после того, как дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины отстранил семерых хоккеистов из-за демарша из сборной Украины. Шесть из них представляют Донбасс, еще один – Краматорск.
Подробнее Семь хоккеистов отстранены от игры из-за скандального демарша из сборной Украины
Хоккеисты покинули сборную Украины, которая находилась в Венгрии и готовилась к международному турниру, после того, как возник конфликт между ФХУ и почетным президентом Донбасса Борисом Колесниковым по управлению УХЛ.
Пока, кроме информации об учреждении хоккейной Суперлиги, клубы не опубликовали никакой информации.