Без Баварии, но с МанСити Зинченко: кто пробился в полуфинал Лиги чемпионов

В течение 12 – 13 апреля состоялось четыре поединка четверти финала Лиги чемпионов. Только лучшим удалось продолжить борьбу за трофей.

Не без сенсаций

12 апреля на глазах родных болельщиков Лигу чемпионов покинула Баварию. Мюнхенцы сыграли вничью с Вильярреалом (1:1), но по итогам двух встреч уступили "желтую субмарину" – 1:2, пишет 24 канал.

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В параллельном четвертьфинале сошлись Реал и Челси. Команды перевели второй матч в дополнительные 15-минутные тайма, но снова на спасение "Королевскому клубу" пришел Карим Бензема. Гол француза на 96-й минуте не позволил Реалу избежать поражения во встречу со счетом 2:3, но помог выйти в полуфинал Лиги чемпионов. По итогам двух игр – 5:4.

13 апреля первым полуфиналистом стал Ливерпуль. "Мерсисайдцы" растеряли преимущество с 3:1. Бенфика смогла отыграться к счету 3:3, но больше "орлов" не хватило. Отметим, что один из голов забил украинец Роман Яремчук, вышедший во втором тайме. По итогам двух матчей – 6:4.

В другом поединке 1/4 финала на футбольном поле сошлись Атлетико и Манчестер Сити. Поединок закончился "сухой" мировой 0:0. Благодаря минимальной победе в первом матче, команда Пепа Гвардиолы пробилась в полуфинал престижного турнира (1:0).

Полуфинальные пары Лиги чемпионов

Манчестер Сити – Реал

Ливерпуль – Вильярреал

Первые полуфинальные встречи пройдут 26 – 27 апреля. Ответные матчи запланированы на 3 – 4 мая.