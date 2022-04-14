Этот же счет был сначала зафиксирован и во второй игре, по крайней мере, до того, как второй гол лиссабонцев не забил украинец Роман Яремчук. Он вышел на замену уже во время поединка и отличился точным выстрелом.

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Яремчук вплотную вышел на Алиссона, обошел его и забил в пустые ворота – 3:2. Сначала арбитр гол не засчитал, однако VAR подтвердил, что украинец не был в офсайде.

Это третий гол Романа в Лиге чемпионов. Ранее он забивал в ворота "Динамо" (групповой турнир) и "Аякса" (1/8).

Видео гола украинца