Бавария – Вильярреал 1:1 (по результату двух матчей 1:2)

Голы: Левандовский, 52 – Чуквуэзе, 88

Первая встреча между этими командами окончилась несколько неожиданным результатом. Унаи Эмери полностью переиграл по тактике наставника Баварии Юлиана Нагельсманна. Вильярреал одержал минимальную домашнюю победу (1:0), пишет 24 канал.

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Первый выстрел от Морено не дал желаемого результата. Мяч пролетел мимо ворот.

Сане замкнул передачу в штрафной Вильярреалу, но удар был очень хилым. Голкипер "желтой субмарины" легко забрал мяч в руки. Уже в следующей атаке Сане увидел, что вратарь соперника довольно далеко вышел из линии ворот, но опрокинуть голкипера не удалось.

Бавария постоянно давила на ворота оппонента, но в течение 26 минут размочить счет так и не удалось.

Мусиал едва не стал автором гола, но Рулья в эффектном прыжке спас свои владения.

Данджума выполнил классный сольный проход, но защитник в последний момент не разрешил игроку создать опасность у ворот "Королевского клуба".

На перерыв команды ушли по "сухому" счету 0:0.

Гол Левандовского не спас от поражения

На 52-й минуте хозяева наконец-то размочили нули на табло. Оборона Вильярреала ошиблась при выходе в атаку. Мяч перехватили игроки Баварии, Мюллер отдал на Левандовского, который бильярдным ударом от штанги отправил мяч в ворота команды Эмери – 1:0.

Видео гола Баварии

Фернандес попытался забить со среднего расстояния, но не хватило точности.

Мюллер откололся от опекуна и головой в падении расстреливал ворота Вильярреала. Но удачно поймать мяч на голову Томасу не удалось.

Коман схватился за голову после упущенного момента у ворот соперника.

В конце матча Вильярреал создал нечто невероятное. Команда Эмери вышла в стремительную контратаку, которая закончилась ударившимся ударом от "джокера" Чуквуэзе – 1:1.

Видео гола Чуквуэзе

Вильярреал сенсационно выбил Баварию из Лиги чемпионов.