Не без сенсацій

12 квітня на очах рідних уболівальників Лігу чемпіонів покинула Баварію. Мюнхенці зіграли внічию з Вільярреалом (1:1), але за підсумками двох зустрічей поступились "жовтій субмарині" – 1:2, пише 24 канал.

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У паралельному чвертьфіналі зійшлись Реал та Челсі. Команди перевели другий матч у додаткові 15-хвилинні тайми, але знову на порятунок "Королівському клубу" прийшов Карім Бензема. Гол француза на 96 хвилині не дозволив Реалу уникнути поразки у зустріч з рахунком 2:3, але допоміг вийти у півфінал Ліги чемпіонів. За підсумками двох ігор – 5:4.

13 квітня першим півфіналістом став Ліверпуль. "Мерсісайдці" розгубили перевагу з 3:1. Бенфіка змогла відігратись до рахунку 3:3, але на більше "орлів" не вистачило. Відзначимо, що один із голів забив українець Роман Яремчук, який вийшов у другому таймі. За підсумками двох матчів – 6:4.

В іншому поєдинку 1/4 фіналу на футбольному полі зійшлись Атлетіко та Манчестер Сіті. Двобій закінчився "сухою" мировою 0:0. Завдяки мінімальній перемозі у першому матчі команда Пепа Гвардіоли пробилась у півфінал престижного турніру (1:0).

Півфінальні пари Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті – Реал

Ліверпуль – Вільярреал

Зверніть увагу! Перші півфінальні зустрічі відбудуться 26 – 27 квітня. Матчі-відповіді заплановані на 3 – 4 травня.