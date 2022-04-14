Атлетико – Манчестер Сити 0:0

В первом поединке четвертьфинала команда Гвардиолы одолела Атлетико 1:0. Поэтому это преимущество было довольно шатким и обнадеживающим для мадридцев, пишет 24 канал.

Читайте также В обойме чемпиона или в поисках нового клуба: МанСити определился с будущим Зинченко

Напряженный матч вышел в Мадриде. Три удара в плоскость за 90 минут.

Атлетико изначально имел не удобную позицию, поскольку ему нужно было отыграть за предыдущий матч.

Хозяева вообще могли идти на перерыв, уступая в счете, но Гюндоган из центра штрафного попал в штангу, а попытки добивания остановил Фелипе.

В середине второго тайма Атлетико перехватил инициативу. После перерыва мадридцы действовали более решительно, атакуя ворота Эдерсона на время.

Хозяева были близки к тому, чтобы открыть счет. Родриго де Пауль хотя бы в одном эпизоде ​​из двух должен был попадать в створ ворот, но пробивал мимо цели. Также свои полумоменты лишились Матеуса Кунья, Карраско и Суареса.

Похоже, что тактика англичан была нацелена не на создание, а на содержание счета.

В конце игры возникла потасовка между игроками команд. На 90+1 минуте игры красную карточку получил защитник мадридской команды Фелипе.

Команды расписали мировую, такой результат вполне устраивал гостей. В полуфинале Лиги чемпионов Ман Сити сыграет против Реала.