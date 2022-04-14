Не без сенсаций

12 апреля на глазах родных болельщиков Лигу чемпионов покинула Баварию. Мюнхенцы сыграли вничью с Вильярреалом (1:1), но по итогам двух встреч уступили "желтую субмарину" – 1:2, пишет 24 канал.

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В параллельном четвертьфинале сошлись Реал и Челси. Команды перевели второй матч в дополнительные 15-минутные тайма, но снова на спасение "Королевскому клубу" пришел Карим Бензема. Гол француза на 96-й минуте не позволил Реалу избежать поражения во встречу со счетом 2:3, но помог выйти в полуфинал Лиги чемпионов. По итогам двух игр – 5:4.

13 апреля первым полуфиналистом стал Ливерпуль. "Мерсисайдцы" растеряли преимущество с 3:1. Бенфика смогла отыграться к счету 3:3, но больше "орлов" не хватило. Отметим, что один из голов забил украинец Роман Яремчук, вышедший во втором тайме. По итогам двух матчей – 6:4.

В другом поединке 1/4 финала на футбольном поле сошлись Атлетико и Манчестер Сити. Поединок закончился "сухой" мировой 0:0. Благодаря минимальной победе в первом матче, команда Пепа Гвардиолы пробилась в полуфинал престижного турнира (1:0).

Полуфинальные пары Лиги чемпионов

Манчестер Сити – Реал

Ливерпуль – Вильярреал

Обратите внимание! Первые полуфинальные встречи пройдут 26 – 27 апреля. Ответные матчи запланированы на 3 – 4 мая.