Ливерпуль – Бенфика 3:3

Голы: Конате, 21, Фирмино, 55, Фирмино 65 – Рамуш, 32, Яремчук, 73, Нуньес 82.

Неделю тому назад английский клуб одержал в гостях комфортную победу – 3:1. Тем самым подтвердил статус ярко выраженного лидера в этой паре, пишет 24 канал.

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В начале поединка обе команды не торопились атаковать. Во второй части первой 45-минутки красные активно включились в игру и создали несколько опасных моментов для своих соперников.

Фирмино и Жота разыграли стенку у штрафной Бенфики, португалец вышел на "свидание" с голкипером "орлов", и в конце концов завалился на газон. Правда, Влаходимос действовал в рамках правил. Португалец хотел заработать пенальти, но арбитр не повел себя.

Уже на 21-й минуте Ливерпуль открывает счет. Конате выпрыгнув точно пробил головой в сетку после подачи с углового.

Видео гола Конате

Гости поединка сразу же отреагировали на пропущенный мяч. Нуньес забивал гол в ворота Ливерпуля, но не офсайда.

И все же Бенфике удается сравнять счет. Похоже, что неожиданно для себя Рамош забивает гол после отскока. Игрок Бенфики расстрелял ближний угол ворот оппонентов.

Видео гола-ответа

Первый тайм завершился ничьей.

Во второй половине матча на поле появился Роман Яремчук! Украинец заменил автора гола Гонсалвеша.

Почти со старта "красные" снова вышли вперед. Это произошло благодаря не слишком удачной комбинации Бенфики – Вертонген ошибся, выбив мяч на Жоту, тот перевел на Фирмино, пробившего в пустые ворота.

Видео удара

Хозяевам поля снова удалось захватить ворота Бенфики. Фирмино вынырнул из-за обороны Бенфики и пробил мимо голкипера.

Видео гола

На 71-й минуте Яремчук вплотную вышел на Алиссона, обошел его и забил в пустые ворота – 3:2.

Видео гола украинца

Снова забила Бенфика. Нуньес, поймав передачу, Марио пробил в ворота оппонентов.

В итоге – ничья в пользу Ливерпуля, который по сумме двух матчей проходит дальше. Бенфика завершает выступление в Лиге чемпионов.