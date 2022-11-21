Сборище "регионалов": Беленюк покинет НОК Украины вслед за Шевченко

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк написал заявление о выходе из НОК Украины. Нынешний состав комитета не выдерживает критики.

Выборы нового главы Национального олимпийского комитета Украины завершились громким скандалом. Несмотря на полномасштабную агрессию России против Украины, в состав членов НОК переизбрано значительное количество пророссийских политиков.

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С таким положением вещей не согласен чемпион Токио-2020 Жан Беленюк. В знак протеста существующей политике руководства НОК Украины Беленюк написал заявление о выходе из состава комитета.

В "таком" НОКе не могу себе позволить задержаться надолго,

– написал Беленюк в своем Facebook.

Свое сообщение олимпийский чемпион дополнил списком вошедших в состав комитета регионалов.

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