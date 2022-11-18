Выборы нового президента Национального олимпийского комитета прошли 17 ноября. На них победил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Детальнее Беленюк проиграл Гутцайту борьбу за пост президента НОК Украины

На Генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета Украины также были избраны новые члены НОК на период с 2022 по 2026 год. В список, включающий 39 физических лиц, вошли такие известные личности как Андрей Шевченко, Александр Усик, Лилия Подкопаева, Марина Бех-Романчук и другие. Хотя не обошлось и без политиков из запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Григория Суркиса и Нестора Шуфрича.

В то же время Андрея Шевченко избрали вице-президентом НОК.

На следующий день после голосования Шевченко решил отказаться от должности в НОК.

"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время я не могу остаться в составе НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть их достойными", – заявил Шевченко.