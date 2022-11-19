Вадим Гутцайт победил Жана Беленюка с огромным преимуществом, что заставило задуматься украинцев в честности выборов. После чего 18 ноября оба уже экскандидата на должность главы НОК встретились в эфире национального телемарафона, чтобы прокомментировать выборы.

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Беленюк: Так сказать, "на чужом поле"

Беленюк заверил, что нет особых замечаний, но есть один момент. Он не понимает, почему такое мероприятие нельзя было провести в столице Украины офлайн. Ведь из-за постоянных и длительных отключений света в Украине часто выбивает интернет, исчезает связь.

"Единственное: почему именно в таком формате было решено провести ассамблею, учитывая, что у нас постоянные отключения электроэнергии, сбивается интернет-соединение. Исполком находится в Украине и может в оффлайн режиме принять участие в мероприятии, которое проходит раз в четыре годы, когда избирается президент НОК Украины. Выборы проходили в онлайн формате и на платформе, предложенной НОК: так сказать, "на чужом поле". Но мы ни на что не жалуемся", - сказал борец-депутат.

У нас есть определенные вопросы к уставу НОК, потому что сейчас он выглядит как закрытое акционерное общество. В наши планы входили изменения в этот устав: чтобы он был более открыт, учитывая, что предыдущий председатель возглавлял его 17 лет и многие изменения были сделаны при правлении Сергея Бубки,

– добавил Жан.

Скандал вокруг результатов выборов