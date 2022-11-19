Вадим Гутцайт победил Жана Беленюка с огромным преимуществом, что заставило задуматься украинцев в честности выборов. После чего 18 ноября оба уже экскандидата на должность главы НОК встретились в эфире национального телемарафона, чтобы прокомментировать выборы.
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Беленюк: Так сказать, "на чужом поле"
Беленюк заверил, что нет особых замечаний, но есть один момент. Он не понимает, почему такое мероприятие нельзя было провести в столице Украины офлайн. Ведь из-за постоянных и длительных отключений света в Украине часто выбивает интернет, исчезает связь.
"Единственное: почему именно в таком формате было решено провести ассамблею, учитывая, что у нас постоянные отключения электроэнергии, сбивается интернет-соединение. Исполком находится в Украине и может в оффлайн режиме принять участие в мероприятии, которое проходит раз в четыре годы, когда избирается президент НОК Украины. Выборы проходили в онлайн формате и на платформе, предложенной НОК: так сказать, "на чужом поле". Но мы ни на что не жалуемся", - сказал борец-депутат.
У нас есть определенные вопросы к уставу НОК, потому что сейчас он выглядит как закрытое акционерное общество. В наши планы входили изменения в этот устав: чтобы он был более открыт, учитывая, что предыдущий председатель возглавлял его 17 лет и многие изменения были сделаны при правлении Сергея Бубки,
– добавил Жан.
Скандал вокруг результатов выборов
- Украинцы без хорошего настроения встретили Гутцайта в кресле президента НОК. Поклонники спорта были убеждены, что выборы должен был выиграть Беленюк, а Вадим Маркович взял первенство только из-за денег.
- Гутцайт уже подписывал репутацию. В члены комитета были избраны скандальные "персоны" Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.
- После чего Андрей Шевченко своим заявлением об уходе из кресла вице-президента НОК наделал шум в спортивном мире.
- За ним из членства вышел президент УАФ Андрей Павелко и заговорил исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин.
- НОК быстро отреагировал на такие заявления, ведь с таким темпом в комитете не осталось бы никого, кроме Гутцайта . Вроде бы Суркис и Шуфрич уже подали заявления на свое исключение из НОК . Впоследствии сообщили, что такие решения были официально приняты на внеочередном Исполкоме.
- У Гутцайта же будет встреча с Шевченко , где обсудят возможное возвращение Андрея Николаевича на должность вице-президента.