Национальный олимпийский комитет Украины получил нового президента – им стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт . Также избрали новых членов НОК, среди них продолжают быть скандальные лица.

Следует прочитать "Прямо как референдум на России": украинцы бурно раскритиковали выборы президента НОК

История со скандальными выборами набирает обороты

В состав членов НОК Украины переизбрали скандального депутата Нестора Шуфрича, представляющего Федерацию стрельбы из лука. Неожиданно соратник руководителя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука снова появился среди членов комитета.

Компанию ему в этом списке составил и Григорий Суркис.

Такие "персоны" в списке изрядно разозлили не только спортивное сообщество, но и простых поклонников спорта.

Интересно, что 18 ноября из-за таких людей как Шуфрич из списка свою фамилию вычеркнули бывший наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко , президент УАФ Андрей Павелко и исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин.

НОК отреагировал на столь бурную реакцию и критику. На официальном сайте комитета появилось сообщение о том, что Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут состав Национального олимпийского комитета Украины.

Вроде бы эти две "персоны" уже подали соответствующие заявления новоиспеченному президенту НОК Вадиму Гутцайту.