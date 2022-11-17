Национальный олимпийский комитет получил нового главу – им стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк с существенным отрывом проиграл оппоненту.

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Но это не все новости из Генассамблеи. В состав членов НОК Украины переизбрали скандального депутата Нестора Шуфрича, представляющего Федерацию стрельбы из лука.

За решение выбрать Шуфрича и представителей других федераций олимпийских видов спорта проголосовали единогласно – 108 голосов, один воздержался.

То, что этот депутат на протяжении всей политической карьеры вел пророссийскую риторику, никого не смутило. Очевидно, что НОК Украины продолжает соблюдать лозунг "спорт вне политики".

Зашквары Шуфрича

Нестор Шуфрич – давний соратник руководителя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В марте Шуфрича задержали возле одного из блокпостов Киева, где он фотографировал позиции наших защитников.

После ареста своего шефа Медведчука Шуфрич скрылся из Украины, хотя он подпадал под запрет на выезд.

Общественное "Движение Честно" требует снять Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова.

В украинском спорте Шуфрич также был президентом футбольного клуба Говерла, прекратившего свое существование из-за многочисленных долгов.

Напомним, что вице-президентом НОК Украины избран Андрей Шевченко. Кроме того, бывшего тренера сборной Украины, вместе с Александром Усиком, Григорием Суркисом, избрали в состав членов НОК.