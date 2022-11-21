Вибори нового голови Національного олімпійського комітету України завершилися гучним скандалом. Не дивлячись на повномасштабну агресію Росії проти України, до складу членів НОК переобрали значну кількість проросійських політиків.

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З таким станом речей не згоден чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк. На знак протесту існуючій політиці керівництва НОК України Беленюк написав заяву на вихід зі складу комітету.

В "такому" НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго,

– написав Беленюк у своєму Facebook.

Свій допис олімпійський чемпіон доповнив списком регіоналів, які увійшли до складу комітету.

Епопея з обранням нового президента НОК України