Вибори нового голови Національного олімпійського комітету України завершилися гучним скандалом. Не дивлячись на повномасштабну агресію Росії проти України, до складу членів НОК переобрали значну кількість проросійських політиків.
До теми НОК має вигляд закритого акціонерного товариства, – Беленюк про сумнівні вибори президента
З таким станом речей не згоден чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк. На знак протесту існуючій політиці керівництва НОК України Беленюк написав заяву на вихід зі складу комітету.
В "такому" НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго,
– написав Беленюк у своєму Facebook.
Свій допис олімпійський чемпіон доповнив списком регіоналів, які увійшли до складу комітету.
Епопея з обранням нового президента НОК України
- Нагадаємо, що Жан Беленюк програв Вадиму Гутцайту на виборах президента НОК.
- Крім того, до складу членів організації обрали депутатів забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса.
- На знак протесту Андрій Шевченко зробив заяву про відмову від посади віцепрезидента НОК.
- За ним із членства вийшов президент УАФ Андрій Павелко та виконувач обов’язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін.
- Щоб загасити народний гнів, Шуфрич та Суркіс написали заяви про своє виключення з НОК.
- А Гутцайт проведе зустріч із Шевченком, де обговорять можливе повернення Андрія Миколайовича на посаду віцепрезидента.