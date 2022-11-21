Выборы нового главы Национального олимпийского комитета Украины завершились громким скандалом. Несмотря на полномасштабную агрессию России против Украины, в состав членов НОК переизбрано значительное количество пророссийских политиков.
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С таким положением вещей не согласен чемпион Токио-2020 Жан Беленюк. В знак протеста существующей политике руководства НОК Украины Беленюк написал заявление о выходе из состава комитета.
В "таком" НОКе не могу себе позволить задержаться надолго,
– написал Беленюк в своем Facebook.
Свое сообщение олимпийский чемпион дополнил списком вошедших в состав комитета регионалов.
Эпопея с избранием нового президента НОК Украины
- Напомним, что Жан Беленюк проиграл Вадиму Гутцайту на выборах президента НОК.
- Кроме того, в состав членов организации избрали депутатов запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Григория Суркиса.
- В знак протеста Андрей Шевченко сделал заявление об отказе от должности вице-президента НОК.
- За ним из членства вышел президент УАФ Андрей Павелко и исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин.
- Чтобы погасить народный гнев, Шуфрич и Суркис написали заявления о своем исключении из НОК.
- А Гутцайт проведет встречу с Шевченко, где обсудят возможное возвращение Андрея Николаевича на должность вице-президента.