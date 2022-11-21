На прошлой неделе Национальный олимпийский комитет избрал нового председателя. Им стал действующий Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, уверенно выигравший выборы у народного депутата Жана Беленюка.
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После избрания Гутцайта и новых членов НОК в СМИ разразился скандал с персонами Нестора Шуфрича и Григория Суркиса. Общество возмутилось присутствием бывших представителей пророссийской партии ОПЗЖ в организации.
Позже они сдали свои полномочия. Впрочем, как выяснилось, среди членов НОК осталось немало представителей пророссийских партий. Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке экс-игрок сборной Украины по футболу Роман Зозуля.
Все, как в старые недобрые времена – "развели, как кошек". Похоже, Шуфрич с Суркисом, выполняли только функцию громоотвода. И пока общество справедливо возмущалось их фамилиями в списке, новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК прямо "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту. Конечно, спорт сейчас не ко времени, но свое время волокиты на руководящие должности всех зашкваренных и дискредитированных?! Если партию ОПЗЖ запретили, то почему до сих пор не запретили ее бывшим членам совать свой нос во власть?
– пишет Зозуля.
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По его информации, в состав Национального олимпийского комитета вошли:
- Валерий Борзов – член СДПУ(о) 2001-2006
- Сергей Бубка – член Партии регионов (2002-2005)
- Андрей Винграновский – член ОПЗЖ, муж Юлии Левочкиной
- Александр Волков – член Партии регионов (2007-2014)
- Александр Герега – народный депутат от Партии регионов (2012-2014), голосовал за диктаторские законы 16 января 2014-го
- Ирина Дерюгина – FIG выдвинула ей обвинения в подкупе судей, давлении на них, влиянии на окончательные результаты соревнований и других нарушениях
- Александр Зац – член Партии регионов (2006-2014), бизнес-партнер Бориса Колесникова
- Роман Мулик – член Партии регионов (2010-2014)
- Андрей Мельник – подозревался в причастности к похищению, пыткам и вымогательству 200 миллионов долларов у народного депутата Семинского
- Александр Мендусь – бывший член Партии регионов
- Мирослав Карабин – бывший член Партии регионов
- Олег Корбан – член ОПЗЖ с 2019 года
- Михаил Кошляк – с 2020 года депутат Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ
- Вадим Павленко – депутат Киевского облсовета от Партии регионов (2010-2015)
- Игорь Лысов – член Партии регионов (2007-2014)
- Сергей Лагур – после убийства в ДТП человека беглецом из страны Петром Дыминским был совладельцем нефтеперерабатывающего комплекса (НПК) Галичина во Львовской области
- Виктор Ремский – причастен к фальсификации и выбиванию "добровольных признаний" из фигурантов "дела Павличенко"
- Александр Симоненко – член ОПЗЖ
- Виктор Христоев – бывший член Партии регионов
- Александр Удовиченко – бывший член Партии регионов
- Нина Уманец – после 2014 года кичилась фото с Путиным
- Сергей Кушнирюк – отстранялся с поста главного тренера сборной Украины по гандболу из-за коррупции
Детальнее об изменении власти в НОК:
- В конце октября стало известно, что Сергей Бубка не выдвигает свою кандидатуру на новые выборы президента комитета.
- Бубка запомнился странным поведением в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Например, 28 февраля Сергей уехал из Украины в статусе беженца и потом еще жаловался на сложную дорогу.
- Глава НОК долгое время не высказывал свою позицию по вторжению оккупантов и лишь на восьмой день выдал пресс-релиз, в котором назвал войну "бедой" и не указал на страну-агрессора.
- Бубка поддерживал на выборах кандидатуру Вадима Гутцайта, который, в конце концов, их и выиграл, набрав 83% голосов. Главным его конкурентом был народный депутат Жан Беленюк.