На прошлой неделе Национальный олимпийский комитет избрал нового председателя. Им стал действующий Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, уверенно выигравший выборы у народного депутата Жана Беленюка.

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После избрания Гутцайта и новых членов НОК в СМИ разразился скандал с персонами Нестора Шуфрича и Григория Суркиса. Общество возмутилось присутствием бывших представителей пророссийской партии ОПЗЖ в организации.

Позже они сдали свои полномочия. Впрочем, как выяснилось, среди членов НОК осталось немало представителей пророссийских партий. Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке экс-игрок сборной Украины по футболу Роман Зозуля.

Все, как в старые недобрые времена – "развели, как кошек". Похоже, Шуфрич с Суркисом, выполняли только функцию громоотвода. И пока общество справедливо возмущалось их фамилиями в списке, новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК прямо "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту. Конечно, спорт сейчас не ко времени, но свое время волокиты на руководящие должности всех зашкваренных и дискредитированных?! Если партию ОПЗЖ запретили, то почему до сих пор не запретили ее бывшим членам совать свой нос во власть?
– пишет Зозуля.

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По его информации, в состав Национального олимпийского комитета вошли:

  • Валерий Борзов – член СДПУ(о) 2001-2006
  • Сергей Бубка – член Партии регионов (2002-2005)
  • Андрей Винграновский – член ОПЗЖ, муж Юлии Левочкиной
  • Александр Волков – член Партии регионов (2007-2014)
  • Александр Герега – народный депутат от Партии регионов (2012-2014), голосовал за диктаторские законы 16 января 2014-го
  • Ирина Дерюгина – FIG выдвинула ей обвинения в подкупе судей, давлении на них, влиянии на окончательные результаты соревнований и других нарушениях
  • Александр Зац – член Партии регионов (2006-2014), бизнес-партнер Бориса Колесникова
  • Роман Мулик – член Партии регионов (2010-2014)
  • Андрей Мельник – подозревался в причастности к похищению, пыткам и вымогательству 200 миллионов долларов у народного депутата Семинского
  • Александр Мендусь – бывший член Партии регионов
  • Мирослав Карабин – бывший член Партии регионов
  • Олег Корбан – член ОПЗЖ с 2019 года
  • Михаил Кошляк – с 2020 года депутат Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ
  • Вадим Павленко – депутат Киевского облсовета от Партии регионов (2010-2015)
  • Игорь Лысов – член Партии регионов (2007-2014)
  • Сергей Лагур – после убийства в ДТП человека беглецом из страны Петром Дыминским был совладельцем нефтеперерабатывающего комплекса (НПК) Галичина во Львовской области
  • Виктор Ремский – причастен к фальсификации и выбиванию "добровольных признаний" из фигурантов "дела Павличенко"
  • Александр Симоненко – член ОПЗЖ
  • Виктор Христоев – бывший член Партии регионов
  • Александр Удовиченко – бывший член Партии регионов
  • Нина Уманец – после 2014 года кичилась фото с Путиным
  • Сергей Кушнирюк – отстранялся с поста главного тренера сборной Украины по гандболу из-за коррупции

Детальнее об изменении власти в НОК:

  • В конце октября стало известно, что Сергей Бубка не выдвигает свою кандидатуру на новые выборы президента комитета.
  • Бубка запомнился странным поведением в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Например, 28 февраля Сергей уехал из Украины в статусе беженца и потом еще жаловался на сложную дорогу.
  • Глава НОК долгое время не высказывал свою позицию по вторжению оккупантов и лишь на восьмой день выдал пресс-релиз, в котором назвал войну "бедой" и не указал на страну-агрессора.
  • Бубка поддерживал на выборах кандидатуру Вадима Гутцайта, который, в конце концов, их и выиграл, набрав 83% голосов. Главным его конкурентом был народный депутат Жан Беленюк.