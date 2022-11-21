На прошлой неделе Национальный олимпийский комитет избрал нового председателя. Им стал действующий Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, уверенно выигравший выборы у народного депутата Жана Беленюка.

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После избрания Гутцайта и новых членов НОК в СМИ разразился скандал с персонами Нестора Шуфрича и Григория Суркиса. Общество возмутилось присутствием бывших представителей пророссийской партии ОПЗЖ в организации.

Позже они сдали свои полномочия. Впрочем, как выяснилось, среди членов НОК осталось немало представителей пророссийских партий. Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке экс-игрок сборной Украины по футболу Роман Зозуля.

Все, как в старые недобрые времена – "развели, как кошек". Похоже, Шуфрич с Суркисом, выполняли только функцию громоотвода. И пока общество справедливо возмущалось их фамилиями в списке, новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК прямо "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту. Конечно, спорт сейчас не ко времени, но свое время волокиты на руководящие должности всех зашкваренных и дискредитированных?! Если партию ОПЗЖ запретили, то почему до сих пор не запретили ее бывшим членам совать свой нос во власть?

– пишет Зозуля.

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По его информации, в состав Национального олимпийского комитета вошли:

Валерий Борзов – член СДПУ(о) 2001-2006

– член СДПУ(о) 2001-2006 Сергей Бубка – член Партии регионов (2002-2005)

– член Партии регионов (2002-2005) Андрей Винграновский – член ОПЗЖ, муж Юлии Левочкиной

– член ОПЗЖ, муж Юлии Левочкиной Александр Волков – член Партии регионов (2007-2014)

– член Партии регионов (2007-2014) Александр Герега – народный депутат от Партии регионов (2012-2014), голосовал за диктаторские законы 16 января 2014-го

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– член Партии регионов (2006-2014), бизнес-партнер Бориса Колесникова Роман Мулик – член Партии регионов (2010-2014)

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– подозревался в причастности к похищению, пыткам и вымогательству 200 миллионов долларов у народного депутата Семинского Александр Мендусь – бывший член Партии регионов

– бывший член Партии регионов Мирослав Карабин – бывший член Партии регионов

– бывший член Партии регионов Олег Корбан – член ОПЗЖ с 2019 года

– член ОПЗЖ с 2019 года Михаил Кошляк – с 2020 года депутат Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ

– с 2020 года депутат Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ Вадим Павленко – депутат Киевского облсовета от Партии регионов (2010-2015)

– депутат Киевского облсовета от Партии регионов (2010-2015) Игорь Лысов – член Партии регионов (2007-2014)

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– член ОПЗЖ Виктор Христоев – бывший член Партии регионов

– бывший член Партии регионов Александр Удовиченко – бывший член Партии регионов

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