Андрей Шевченко пробыл в должности вице-президента НОК Украины всего один день. После чего отказался от этой работы . Футбольный наставник дал толчок скандалу с Григорием Суркисом и Нестором Шуфричем, переизбранным в членство комитета.

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Гутцайт: Мы договорились о встрече на следующей неделе

После этого на официальном сайте НОК появилась информация о том, что Суркис и Шуфрич выйдут из состава членов комитета.

Новый глава НОК Вадим Гутцайт в национальном телемарафоне рассказал, что Шевченко может вернуться в полученную должность после ухода из комитета скандальных "персон". Гутцайт встретится с бывшим наставником главной команды страны по футболу относительно его возможного возвращения в НОК.

Мы пообщались с Андреем Шевченко. Он предупредил меня, что написал и ушел. Но я потом ему набрал, когда он опубликовал свои мысли. Я ему сказал, что уже написано письма о выходе из НОК г-ном Шуфричем и г-ном Суркисом. Мы договорились о встрече на следующей неделе. Будем говорить, как дальше нам работать вместе,

– сказал Гутцайт.

Вместе с Андреем Николаевичем работу в НОК приостановил президент УАФ Андрей Павелко. Также об этом заявил исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин.

И действительно, присутствие Суркиса и Шуфрича в членстве НОК, это прямой плевок в лицо украинских военных, ежедневно изгоняющих российского врага из нашей страны.