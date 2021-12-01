Эмоциональный призыв Мюллера
Футболист Баварии Томас Мюллер прокомментировал победу Лионеля Месси в борьбе за "Золотой мяч". Несмотря на все прогнозы Лео опередил Левандовского.
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Мюллер заявил, что церемония вручения "Золотого мяча" принесла разочарование для баварцев, поляков и немцев. Игрок вспомнил о вручении "Золотого мяча" в 2013 году.
Тогда на победу претендовал игрок Баварии Франк Рибери. Он вроде бы одержал победу по итогу голосования, но тогдашний президент ФИФА Йозеф Блаттер заставил переголосовать. В итоге награда досталась Криштиану Роналду.
Пусть я в футболе давно и был не так удивлен итогами (в 2013-м то же самое было с Франком Рибери), в общем все это привело меня к мысли (или убедило лишний раз), что хотя у нас в Бундеслиге есть замечательные футболисты для мирового признания нужны новые успехи на международном уровне,
– отметил Мюллер.
Футболист Баварии заявил, что для него это дополнительная мотивация выиграть Лигу чемпионов. По словам Мюллера, ближайшая возможность доказать свой уровень – игра против Барселоны 8-го декабря.
Также для меня это дополнительная мотивация отдать все силы ради победы в Лиге чемпионов, чтобы показать всем, из какого мы теста. И главное – показать, что способен предложить немецкий футбол. Ближайшая возможность нас ждет в следующую среду в Лиге чемпионов против Барселоны. Давайте ею воспользуемся!,
– сказал Томас.
Стоит сказать, что Барселона – -бывшая команда Месси. Сейчас аргентинец играет во французском ПСЖ, с которым Баварии имеет шансы сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Вместе с тем, Мюллер поздравил Лионеля Месси с победой.
"P.S. Награда досталась, возможно, лучшему отдельному игроку в истории футбола – Лионелю Месси. Поздравляю Лионеля с получением "Золотого мяча", пусть даже мне кажется, что на этот раз Роберт Левандовский заслуживал его больше", – резюмировал игрок Баварии.
Кстати Левандовского просто обокрали, – легенда Динамо о награждении Месси
Месси выиграл "Золотой мяч"
- В понедельник, 29-го ноября, состоялась 65-я в истории церемония Ballon d'or. Победу одержал Лионель Месси, выигравший свой 7-й "Золотой мяч".
- По итогам голосования журналистов Месси опередил Левандовского на 33 балла. Во время своей речи Лео отдал должное нападающему Баварии. Он заявил, что Роберт должен был выиграть награду в 2020 году.
- Победа Месси вызвала шквал критика в адрес France Football и самого футболиста. Болельщики по всему миру считают, что у Левандовского "украли" победу.
- На фоне критики главный редактор France Football Паскаль Ферре заявил, что Левандовскому могут вручить "Золотой мяч" за 2020 год.
- Тогда вручение награды было впервые в истории отменено из-за пандемии. Именно в том году нападающий Баварии получил все возможные трофеи во время одного сезона.