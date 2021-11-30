"Это несправедливо и неправильно"

Легендарный футболист считает, что награду необходимо было вручить поляку Роберту Левандовскому.

К теме Ты должен был взять "Золотой мяч" – Месси неожиданно обратился к Левандовскому

Я в шоке! Левандовского просто обокрали! Это несправедливо и неправильно. Я говорил по этому поводу с Олегом Блохиным – он придерживается такого же мнения,

– подчеркнул Беланов.

Легендарный футболист отметил, что Месси получил "Золотой мяч" несправедливо.

"Я такого не ожидал и очень расстроился. Бесспорно: Месси – звезда мировой величины, супер-футболист. Но, считаю, "Золотой мяч" должен был получить поляк. Мне очень жаль было парня, когда увидел его во время телетрансляции", – добавил бывший футболист.

Беланов вспомнил 2012 год, когда Месси получил награду. Он считает, что тогда аргентинец также незаслуженно победил.

"Для Лионеля не так важно, будет у него шесть или семь "Золотых мячей". А вот у Левандовского, возможно, был последний шанс выиграть приз. Видимо, что-то происходит в мире, что невозможно объяснить. Роберту в прошлом году заслуженный "Золотой мяч" не дали. Нынешняя ситуация точь-в-точь напоминает 2012 год, когда в таком же положении оказался Андрес Иньеста. Он тогда блистал в "Барселоне" и со сборной Испании стал чемпионом Европы, а приз тогда получил Месси", – вспомнил экс-футболист.

В 2012 году Андрес Иньеста был главным претендентом на "Золотой мяч".

Обратите внимание! Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча-2021" по версии France Football.