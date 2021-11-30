После победы Месси сказал, что счастлив выиграть "Золотой мяч" и для него честь бороться с Левандовским, который, по словам аргентинца, тоже заслуживает иметь в коллекции эту награду.

Как это было Месси – обладатель Золотого мяча 2021

"Ты заслужил получить свой "Золотой мяч" в прошлом году, это признали все. France Football должен отдать его тебе. Ты – победитель и должен также иметь эту награду", – сказал Месси.

Обратите внимание! В 2020 году вручение "Золотого мяча" было отменено – впервые с момента основания премии в 1956 году. Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре заявил, что организаторы "Золотого мяча" не смогут справедливо оценить футболистов в условиях пандемии коронавируса.

Кратко о победе Месси