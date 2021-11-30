Правила голосования

Для начала следует напомнить, что победителя Золотого мяча выбирают голосованием журналисты. Время от времени правила голосования меняют (например, во время объединения награды с ФИФА за победителя голосовали журналисты, тренеры и капитаны национальных сборных. После 2016 года – только журналисты).

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Редакция France Football перед этим составляет список из 30 футболистов, которые могут претендовать на награду. И журналисты со всего мира отдают свои голоса (когда-то это был один журналисты от одной страны из Европы. Впоследствии правило изменили, и голосовать также могут журналисты из стран, которые хотя бы один раз выступили на чемпионате мира. Всего таких журналистов – около 180). Журналист выбирает свою пятерку соискателей, где первое место получает шесть баллов, второе место – четыре, третье – три, четвертое два, а пятое – один балл.

После голосования всех журналистов баллы суммируются, и так определяется победитель. В 2021 году им стал Лео Месси, набравший 613 баллов. Роберт Левандовский, оказавшийся вторым – 580.

Проблемы голосования

Привлекая широкий круг журналистов к определению победителя Золотого мяча, редакция France Football фактически снимает с себя ответственность за результаты. Все решают голоса журналистов, которые они отдали за конкретного футболиста. Следовательно и обвинить France Football в том, что Месси недостоин Золотого мяча в 2021 году – нелогично.

Понятно, что в случае голосования немалую роль играют личные симпатии журналиста. Месси – более медийная персона. В отличие от того же Левандовского. аргентинец со своей сборной в 2021 году выиграл Копа Америка, в то время как Левандовский отличился только на "внутреннем рынке" – чемпионате Германии, и провалился со сборной на Евро-2020 (последнее место в группе и только одно набранное очко). Хотя и здесь поляка не стоит винить, ведь свои три гола на турнире он забил, вот только партнеры оказались не его уровня.

Важно! В 2020 году Левандовский заслуживал получить "Золотой мяч" благодаря своей игре.

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Да и во время голосования немаловажную роль играют не только трофеи или забитые голы, но и то, насколько игрок важен для своей команды. Ведь тот же Жоржиньо в этом году выиграл и Евро-2020, и Лигу чемпионов. Но вряд ли его назовешь незаменимым игроком для Челси или сборной Италии. Важным – да, центральной фигурой в построении игры – вряд ли.

Мы можем быть согласны или не согласны с результатами голосования, создавать петиции с требованием отменить эти результаты или радоваться победе Месси. Ломать клавиатуры в спорах в соцсетях с представителями "другого лагеря". Но неизменным останется только то, что Месси получил Золотой мяч 2021 года. Свой седьмой трофей.