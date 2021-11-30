Вскоре после этого французский журналист Ромен Колле-Годен в своем твиттере выложил результаты голосования с баллами, набравшими итоговая топ-5.
К слову Месси – обладатель Золотого мяча 2021
Итоги голосования за "Золотой мяч-2021":
1. Лионель Месси – 613 баллов;
2. Роберт Левандовский – 580;
3. Жоржиньо – 460;
4. Карим Бензема – 239;
5. Н'голо Канте – 186.
Месси и "Золотой мяч": коротко
- До награды 2021 года Месси получал "Золотой мяч" четыре раза подряд, с 2009-го по 2012-й, а также 2015-м и в 2019 году. Капитан сборной Аргентины шесть раз становился вторым по итогам голосования.
- В 2020 вручение "Золотого мяча" отменили – впервые с момента основания премии 1956 года. Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре заявил, что организаторы "Золотого мяча" не смогут справедливо оценить футболистов в условиях пандемии коронавируса.
- Месси в сезоне 2020/2021 стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании – Ла Лиги (30 забитых мячей).
- Кроме того, нападающий в составе сборной Аргентины впервые в карьере стал триумфатором Кубка Америки. На турнире он забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.