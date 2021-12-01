Емоційний заклик Мюллера

Футболіст Баварії Томас Мюллер прокоментував перемогу Ліонеля Мессі в боротьбі за "Золотий м'яч". Попри всі прогнози Лео випередив Левандовського.

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Мюллер заявив, що церемонія вручення "Золотого м'яча" принесла розчарування для баварців, поляків та німців. Гравець згадав про вручення "Золотого м'яча" у 2013 році.

Тоді на перемогу претендував гравець Баварії Франк Рібері. Він начебто здобув перемогу за підсумком голосування, але тодішній президент ФІФА Йозеф Блаттер змусив переголосувати. У підсумку нагорода дісталася Кріштіану Роналду.

Нехай я у футболі давно і був не такий здивований підсумками (у 2013-у те ж саме було з Франком Рібері), загалом все це призвело мене до думки (або переконало зайвий раз), що хоча у нас у Бундеслізі є чудові футболісти для світового визнання потрібні нові успіхи на міжнародному рівні,

– зазначив Мюллер.

Футболіст Баварії заявив, що для нього це додаткова мотивація виграти Лігу чемпіонів. За словами Мюллера, найближча можливість довести свій рівень – гра проти Барселони 8-го грудня.

Також для мене це додаткова мотивація віддати всі сили заради перемоги у Лізі чемпіонів, щоб показати всім, з якого ми тіста. І головне – показати, що здатен запропонувати німецький футбол. Найближча можливість на нас чекає наступної середи в Лізі чемпіонів проти Барселони. Давайте нею скористаємося!,

– сказав Томас.

Варто сказати, що Барселона – колишня команда Мессі. Наразі аргентинець грає у французькому ПСЖ, з яким Баварії має шанси зіграти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Разом з тим, Мюллер привітав Ліонеля Мессі з перемогою.

"P.S. Нагорода дісталася, можливо, найкращому окремому гравцю в історії футболу – Ліонелю Мессі. Вітаю Ліонеля з отриманням "Золотого м'яча", нехай навіть мені здається, що цього разу Роберт Левандовський заслуговував на нього більше", – резюмував гравець Баварії.

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Мессі виграв "Золотий м'яч"