Барселона и Бока Хуниорс сыграют матч посвященный легенде Диего Марадоне
26 октября 2021 , 13:31Читати новину українською
Источник:инстаграм Барселоны
Барселона и Бока Хуниорс почтут память аргентинского футболиста. Клубы сыграют в Кубке Диего Марадоны.
Исторический матч
Поединок посвящен Диего Марадоне, который покинул этот мир 25 ноября 2020 года, состоится в Саудовской Аравии. Это будет первый сыгранный матч в истории Кубка Марадоны.
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Противостояние запланировано на 14 декабря 2021 года. Футболисты выйдут на поле стадиона "Мрсул Парк", который построен в городе Эр-Рияд.
Именно в этих двух клубах выступал легендарный аргентинец. Хотя наиболее яркий период его карьеры был в итальянском Наполи.
Целью такого товарищеского поединка является признание игрока, которого считают одним из лучших футболистов всех времен.
Неожиданная смерть Марадоны: главное
- Печальная весть всколыхнула весь футбольный мир. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности. Его сердце было вдвое больше нормального.
- Отметим, что после празднования своего 60-го дня рождения Диего попал в больницу с кровоизлиянием в мозгу. 12 ноября аргентинцу сделали операцию и выписали домой.
- Попрощаться с футбольной легендой пришли тысячи фанатов. Все они были одеты в футболки Марадоны, было много слез и целое море цветов. Похоронили футболиста рядом с родителями на кладбище Bella Vista неподалеку от Буэнос-Айреса.
- В честь Диего итальянское Наполи, за которое выступал игрок, переименовало родной стадион. В аргентинском городе Сантьяго-дель-Эстеро открыли памятник Марадоне.
- В смерти бывшего футболиста обвинили семерых врачей. Якобы они ненадлежащим образом ухаживали за Диего.