Барселона и Бока Хуниорс сыграют матч посвященный легенде Диего Марадоне

Барселона и Бока Хуниорс почтут память аргентинского футболиста. Клубы сыграют в Кубке Диего Марадоны.

Исторический матч

Поединок посвящен Диего Марадоне, который покинул этот мир 25 ноября 2020 года, состоится в Саудовской Аравии. Это будет первый сыгранный матч в истории Кубка Марадоны.

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Противостояние запланировано на 14 декабря 2021 года. Футболисты выйдут на поле стадиона "Мрсул Парк", который построен в городе Эр-Рияд.

Именно в этих двух клубах выступал легендарный аргентинец. Хотя наиболее яркий период его карьеры был в итальянском Наполи.

Целью такого товарищеского поединка является признание игрока, которого считают одним из лучших футболистов всех времен.

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