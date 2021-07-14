Италия и Аргентина ведут переговоры

Федерации футбола Италии и Аргентины ведут переговоры о товарищеском матче в память о Диего Марадоне.

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Стороны находятся на "продвинутой" стадии переговоров. Игра должна пройти в Неаполе на стадионе, который в 2020 году переименовали в память о Марадоне.

Внимание. Легенда футбола и сборной Аргентины Диего Марадона умер в ноябре 2020 года. На клубном уровне Марадона лучшие времена провел именно в Наполи.