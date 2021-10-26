Історичний матч

Поєдинок присвячений Дієго Марадоні, який покинув цей світ 25 листопада 2020 року, відбудеться у Саудівській Аравії. Це буде перший зіграний матч в історії Кубка Марадони.

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Протистояння заплановане на 14 грудня 2021 року. Футболісти вийдуть на поле стадіону "Мрсул Парк", який збудований у місті Ер-Ріяд.

Саме у цих двох клубах виступав легендарний аргентинець. Хоча найбільш яскравий період його кар'єри був в італійському Наполі.

Метою такого товариського поєдинку є визнання гравця, якого вважають одним з найкращих футболістів усіх часів.

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