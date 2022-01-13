Австралия отменит визу Джоковичу перед стартом Australian Open, – СМИ

Сербский теннисист Новак Джокович рискует пропустить Australian Open-2022 из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Австралийские власти планируют во второй раз аннулировать визу Джоковича.

Решения по Джоковичу объявят 14 января

The Age со ссылкой на источник в либеральной партии сообщает, что правительство Австралии хочет отменить визу Джоковича.

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Министр иммиграции Алекс Хоук объявит свое решение 14 января. При этом основная сетка Australian Open в Мельбурне стартует 17 января.

Джокович планирует "биться" до последнего

Действующий девятикратный чемпион Australian Open планирует отстаивать свое право находиться в Австралии.

Если визу Джоковича во второй раз аннулируют, то серб планирует немедленно обжаловать решение. Юристы первой ракетки мира считают, что слушания можно ускорить.

Юристы Джоковича надеются, что если суд все же состоится, то на выходных.

Достойно внимания Джокович наконец-то свободен: теннисист впервые провел тренировки в Австралии.

Джоковичу аннулировали визу