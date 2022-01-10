Джокович: Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров

Семья Джоковича 10 января провела пресс-конференцию в столице Сербии. Джордж Джокович, брат теннисиста, сообщил, что Новак провел первую тренировку.

К теме Есть шансы сыграть на Australian Open: Джокович выиграл суд по отмененной визе в Австралию

Брат теннисиста заявил, что Джокович – освобожден. "В течение многих лет его клеймили по-разному, и он всегда поддерживал свободу выбора", – сказал Джордже.

Впоследствии сам 34-летний Джокович прервал молчание и высказался в твиттере. Теннисист поблагодарил судью за отмену решения аннулировать его визу.

Я рад и благодарен, что судья отменил отмену моей визы. Несмотря на то, что произошло, я хочу остаться и попытаться конкурировать на Australian Open. Я по-прежнему сосредоточен на этом. Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из важнейших турниров, которые мы проводим перед потрясающими фанатами.

– написал серб.

Джокович провел тренировки в Австралии / Фото с твиттера теннисиста

Джоковича не впускали в Австралию