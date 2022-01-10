Джокович: Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров
Семья Джоковича 10 января провела пресс-конференцию в столице Сербии. Джордж Джокович, брат теннисиста, сообщил, что Новак провел первую тренировку.
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Брат теннисиста заявил, что Джокович – освобожден. "В течение многих лет его клеймили по-разному, и он всегда поддерживал свободу выбора", – сказал Джордже.
Впоследствии сам 34-летний Джокович прервал молчание и высказался в твиттере. Теннисист поблагодарил судью за отмену решения аннулировать его визу.
Я рад и благодарен, что судья отменил отмену моей визы. Несмотря на то, что произошло, я хочу остаться и попытаться конкурировать на Australian Open. Я по-прежнему сосредоточен на этом. Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из важнейших турниров, которые мы проводим перед потрясающими фанатами.
– написал серб.
Джокович провел тренировки в Австралии / Фото с твиттера теннисиста
Джоковича не впускали в Австралию
- Первая ракетка мира 4 января прилетел в Мельбурн, чтобы сыграть на Australian Open-2022. Джокович был сразу задержан в аэропорту Мельбурна.
- Причиной задержания стало то, что Новак – не вакцинирован и долго не раскрывал свой статус вакцинации. Австралия аннулировала визу теннисиста, после чего он подал апелляцию.
- В понедельник, 10 января, адвокаты Джоковича выиграли суд против австралийского правительства.