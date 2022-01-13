Решения по Джоковичу объявят 14 января
The Age со ссылкой на источник в либеральной партии сообщает, что правительство Австралии хочет отменить визу Джоковича.
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Министр иммиграции Алекс Хоук объявит свое решение 14 января. При этом основная сетка Australian Open в Мельбурне стартует 17 января.
Джокович планирует "биться" до последнего
Действующий девятикратный чемпион Australian Open планирует отстаивать свое право находиться в Австралии.
Если визу Джоковича во второй раз аннулируют, то серб планирует немедленно обжаловать решение. Юристы первой ракетки мира считают, что слушания можно ускорить.
Юристы Джоковича надеются, что если суд все же состоится, то на выходных.
Достойно внимания Джокович наконец-то свободен: теннисист впервые провел тренировки в Австралии.
Джоковичу аннулировали визу
- Джокович 4 января прилетел в Мельбурн, чтобы сыграть на Australian Open. По прилету сербского теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна из-за того, что Новак не вакцинирован.
- Он заявлял, что получил медицинский отвод от вакцинации. Одно из требований въезда в Австралию – обязательная вакцинация от COVID-19. При въезде в Австралию Джоковичу аннулировали визу.
- После этого серб подал апелляцию и выиграл дело против австралийского правительства.
- Однако Джокович все еще может быть депортирован, ведь власти Австралии проводят расследование по поводу предоставления теннисистом ложной информации для въезда в страну. Ему даже угрожает тюремное заключение.
- Отметим, что Джокович получил первого соперника на Australian Open. Он встретится с Миомиром Кецмановичем.