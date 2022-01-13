Рішення по Джоковичу оголосять 14-го січня
The Age з посиланням на джерело у ліберальній партії повідомляє, що уряд Австралії хоче скасувати візу Джоковича.
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Міністр імміграції Алекс Хоук оголосить своє рішення 14-го січня. При цьому основна сітка Australian Open у Мельбурні стартує 17-го січня.
Джокович планує "битися" до останнього
Чинний дев'ятиразовий чемпіон Australian Open планує відстоювати своє право перебувати в Австралії.
Якщо візу Джоковича вдруге анулюють, то серб планує негайно оскаржити рішення. Юристи першої ракетки світу вважають, що слухання можна прискорити.
Юристи Джоковича сподіваються, що якщо суд таки відбудеться, то на вихідних.
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Джоковичу анулювали візу
- Джокович 4-го січня прилетів у Мельбурн, щоб зіграти на Australian Open. По прильоту сербського тенісиста затримали в аеропорту Мельбурна через те, що Новак – не вакцинований.
- Він заявляв, що отримав медичне відведення від вакцинації. Одна з вимог в'їзду в Австралію – обов'язкова вакцинація від COVID-19. При в'їзді в Австралію Джоковичу анулювали візу.
- Після цього серб подав апеляцію та виграв справу проти австралійського уряду.
- Проте Джокович все ще може бути депортованим, адже влада Австралії проводить розслідування з приводу надання тенісистом неправдивої інформації для в'їзду в країну. Йому навіть загрожує тюремне ув'язнення.
- Зазначимо, що Джокович отримав першого суперника на Australian Open. Він зустрінеться з Міоміром Кецмановичем.