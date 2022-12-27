Мудрик загадочно отреагировал на слухи об официальном предложении Арсенала
Источник:инстаграмм "Брутальный футбол"
Сага с переходом Михаила Мудрика в Арсенал продолжается. Левый вингер отреагировал на поступившую в Шахтер информацию о официальном предложении Арсенала.
21-летний футболист активно сватается в Арсенал. Сам Михаил тоже изъявил желание примерить футболку вожделенного клуба. Мудрик может стать вторым украинским в составе лондонского клуба, за который на левом фланге обороны уже выступает Александр Зинченко.
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Эпопея с трансфером продолжается
26 декабря появилась информация, что "канониры" сделали официальное предложение Шахтеру по Мудрику. Арсенал готов отдать за лидера "горняков" 40 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде бонусов.
Пока неизвестно, устроит ли такая сумма донецкий клуб, неоднократно намекавший на космическую сумму, когда сравнивал Мудрика со 100-миллионными трансферами других футболистов.Важно! Михаил Мудрик есть самым дорогим игроком в истории УПЛ. Его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро. Левый вингер имеет действующий контракт с донецким клубом, рассчитанный до конца 2026 года. В сезоне 2022/2023 Мудрик отличился в футболке "горняков" провел 18 поединков, в которых забил 10 голов. Также отдал 8 ассистов на партнеров по команде.
Пока лондонский клуб ведет переговоры с агентом Михаила.
Левый вингер отреагировал на такие сведения ругательством под новостью в инстаграмме. Неизвестно, что имеет под собой подобие футболиста.
См. также Мудрик на своей странице в инстаграмме изложил стрис, в котором видно, что Михаил следил за матчем Арсенала против Вест Хэма, в котором возможный клуб украинца выиграл со счетом 3:1.
Мудрик следил за матчем Арсенал – Вест Хэм / Скриншот со сторис Михаила
Мудрик еще может одеть футболку Арсенала
- Эпопея с переездом в Лондон продолжается. Сам Мудрик признавался, что будет расстроен, если его зимний трансфер в Европу сорвется.
- Ранее была информация, что Арсенал и Шахтер договорились о переходе Мудрика. Журналист Йерун Стекеленбург даже анонсировал дату появления Михаила в расположении "канониров" – 4 января.
- Также СМИ сообщали о встреча Шахтера с четырьмя представителями АПЛ о спродаже своих футболистов в Англию, но в целом речь шла в основном о Мудрике.
- Пресса отмечала, что Мудрик уже имеет договоренности с Арсеналом.