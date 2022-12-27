Арсенал – Вест Хэм 3:1

Голы: Сака, 53, Мартинелли, 58, Нкетиа, 69 – Бенрахма, 27 (п)

Александр Зинченко наконец-то вернулся в общую группу Арсенала. Но начал поединок против Вест Хэма со скамейки запасных. 24 канал.

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Уже на 5 минуте хозяева могли повести в счете. Нкетиа классно отозвался на передачу в штрафной. Нападающий Арсенала элегантно отдал пяткой на Сака, пробившего мимо голкипера Фабианского. Но лайнсмен зафиксировал офсайд – гол не был засчитан.

На 27-й минуте Вест Хэм получил право на пенальти после фола Салиба на Боуэне. Арбитр без колебаний указал на 11 метров. Пенальти взялся исполнять Бенрахма и легко переиграл голкипера "канониров". Удар вингера был по центру, а Ремсдейл бросился в сторону – 0:1.

Уже в компенсированное к первому времени пенальти мог пробивать Арсенал. Мяч попал в руку игроку Вест Хэма, но судья после просмотра видеоповтора расстроил игроков Арсенала – руки не было.

Тайм в одни ворота

Во втором тайме забивали исключительно разозлившиеся сами на себя хозяева. Уже на 53-й минуте счет стал 1:1. Эдегор решился на дальний удар, который у капитана Арсенала вообще не получился. Мяч на пути к воротам Вест Хэма нашел Сака, который укротил круглого и со второй попытки забил.

Прошло 5 минут, как подопечные Артеты забили во второй раз. Позиционную атаку построил Сака. Мяч дошел до Мартинелли, прошедшего ближний угол ворот "молотобойцев" – 2:1.

Через 10 минут Арсенал сделал свое преимущество еще более удобным. Эдегор в одно касание отдал передачу на классно пробившего с разворота Нкетиа – 3:1.

При счете 3:1 в игру вступил Зинченко, который наконец-то восстановился от повреждений. Александр появился на поле вместо Тирни и помог "канонирам" удержать победные цифры на домашнем табло.

Арсенал уверенно победил на "Эмирейтс" Вест Хэм 3:1.

Арсенал продолжает сохранять лидерство в АПЛ, имея после 15 сыгранных матчей 40 очков. Ньюкасл, неожиданно идущий второй, в 16 поединках набрал 33 пункта.

Вест Хэм с 14 баллами идет только 16-м.

Арсенал – Вест Хэм: видеообзор матча