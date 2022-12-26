Вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик уже в свое время играл за Арсенал, но киевский. Теперь его мечты связаны с "канонирами" из Лондона. Более того, Михаил уже даже имеет договоренность с командой Артеты.

Читайте также Признание украинских талантов: Мудрик и Трубин попали в сборную вундеркиндов 2022 года

Согласится ли Шахтер на предложение Арсенала?

Теперь клубы должны согласовать сумму трансфера за самого дорогого футболиста Украины. По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, Арсенал сделал официальное предложение Шахтеру.

"Канониры" предлагают за талантливого вингера 40 миллионов евро + 20 миллионов в виде бонусов. Однако "горняки" хотят гораздо больше за своего вундеркинда. По словам спортивного директора Шахтера Дарио Срны, клуб рассчитывает получить за Мудрика не менее 100 миллионов.

В настоящее время ведутся переговоры с агентом футболиста, чтобы обсудить сделку. Что касается самого Мудрика, то здесь никаких проблем нет. Он мечтает играть в одной команде с Зинченко.

Кстати, портал Transfermarkt достаточно высоко оценивает вероятность трансфера Мудрика в Арсенал – 75%.

Любопытно! По обновленным данным Transfermarkt, стоимость Мудрика составляет 40 миллионов евро Сейчас он самый дорогой украинский игрок. Контракт левого вингера с донецким клубом рассчитан до конца 2026 года. В сезоне-2022/2023 Мудрик отличился в футболке "горняков" 10 голами в 18 поединках. Также отдал 8 голевых передач партнерам по команде.