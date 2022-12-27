21-річного футболіста активно сватаються в Арсенал. Сам Михайло теж виявив бажання приміряти футболку омріяного клубу. Мудрик може стати другим українцем у складі лондонського клубу, за який на лівому фланзі оборони вже виступає Олександр Зінченко.

До теми Арсенал зробив пропозицію Шахтарю: скільки "каноніри" готові викласти за Мудрика

Епопея з трансфером триває

26 грудня з'явилась інформація, що "каноніри" зробили офіційну пропозицію Шахтарю по Мудрику. Арсенал готовий віддати за лідера "гірників" 40 мільйонів євро плюс 20 мільйонів у вигляді бонусів.

Наразі невідомо, чи влаштує така сума донецький клуб, який неодноразово натякав на космічну суму, коли порівнював Мудрика з 100-мільйонними трансферами інших футболістів.

Важливо! Михайло Мудрик є найдорожчим гравцем в історії УПЛ. Його трансферна вартість складає 40 мільйонів євро. Лівий вінгер має чинний контракт із донецьким клубом, який розрахований до кінця 2026 року. У сезоні-2022/2023 Мудрик відзначився у футболці "гірників" провів 18 поєдинків, у яких забив 10 голів. Також віддав 8 асистів на партнерів по команді.

Наразі лондонський клуб веде перемовини з агентом Михайла.

Лівий вінгер відреагував на такі інформацію лайком під новиною в інстаграмі. Невідомо, що має під собою така вподобайка футболіста.

Також Мудрик на своїй сторінці в інстаграмі виклав сторіс, у якому видно, що Михайло стежив за матчем Арсенала проти Вест Хема, у якому можливий клуб українця переміг з рахунком 3:1.



Мудрик стежив за матчем Арсенал – Вест Хем / Скриншот із сторіс Михайла

Мудрик ще може одягнути футболку Арсенала