Журналист New York Times Тарик Панджа рассказал об интересе к игрокам донецкого клуба не менее четырех британских клубов. Во время встреч в Лондоне больше обсуждалась тема перехода лидера Шахтера Михаила Мудрика.

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Правда, представители Шахтера и других неназванных клубов не дошли до конкретных серьезных договоренностей. Такие устные переговоры могут продолжаться до начала зимнего трансферного окна.

Сейчас "горняки" расходятся во мнениях относительно стоимости своих футболистов. Это касается даже того же Мудрика. То в Шахтере говорят о космических 100 миллионов, то сбрасывают сумму в меньшую, то снова отмечают 100-миллионный переход.

Ранее СМИ сообщали об интересе европейских клубов к защитнику Шахтера Николаю Матвиенко. Туринский Ювентус заинтересован услугами голкипера сборной Украины и донецкого клуба Анатолия Трубина.

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