Ольга Харлан отказалась пожимать руку россияне после того, как победила ее на чемпионате мира. Украинский спорт в восторге от поступка фехтовальщицы.

Достойно внимания Укрпочта анонсировала марку в честь Харлан, не пожавшую руку россиянке ценой дисквалификации

Итого – сила

Ольга Харлан поплатилась местом на чемпионате мира, но смогла продемонстрировать всему миру свою четкую позицию. Украинка отказалась пожимать руку своей сопернице из России Анне Смирновой, которую победила она победила на международных соревнованиях. Харлан предложила оппонентке удариться саблями, но она ей отказала. Россиянка находилась на дорожке еще в течение 50 минут после инцидента, поскольку подала апелляцию на действия Ольги.

После 50-минутного обсуждения организаторы чемпионата мира присудили победу украинцы. Однако позже сообщалось, что Харлан дисквалифицирована по соревнованиям. Более того, украинку могут отстранить на 60 дней от дальнейших стартов, ставящий под угрозу ее участие на командном чемпионате мира. Украинский спорт сразу отреагировал на скандал, поэтому бросился поддерживать отважную Харлан.

В частности, свое слово поддержки выразил бывший обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко. Украинский футболист оказался не многословным, поэтому мощный текст все же выдать не смог. Легендарный исполнитель отметил, что он находится на стороне Харлан и полностью поддерживает ее действия, а также отметил, что против украинки была совершена "большая несправедливость".

Ольга, я на вашей стороне. Большая несправедливость была совершена против вас,

– написал Шевченко.

Также следует отметить, что Федерация фехтования Украины активно требует отмены дисквалификации Ольги Харлан, а Международный олимпийский комитет также успел отреагировать на скандал на ЧМ.